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اليوم.. استكمال مرافعة دفاع 32 متهما بـ"خلية ميكروباص حلوان"

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:00 ص
اليوم.. استكمال مرافعة دفاع 32 متهما بـ"خلية ميكروباص حلوان" قضية ميكروباص حلوان-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، سماع مرافعة دفاع 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

 يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.


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