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اليوم.. أولى جلسات محاكمة منصور أبو جبل و4 آخرين لاحتجازهم وكيل نيابة بالشرقية

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة منصور أبو جبل و4 آخرين لاحتجازهم وكيل نيابة بالشرقية هيئة المحكمه
الشرقية- فتحية الديب
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تنظر دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة 5 من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، لقيامهم بحجز وكيل نيابة و3 من ضباط الشرطة داخل وحدة المرور ومنهم من ممارسة عملهم.

تعود أحداث القضية رقم 21619 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المتهم فيها كل من منصور محمد عبد المنعم وشهرته "منصور أبو جبل"، أمين شرطة بمديرية أمن الشرقية، ومعه كل من "محمد حسين مصطفى" و"السيد محمد عبد الرحمن"، و"على سعيد إبراهيم" و"سعيد محمد غياتي" جميعهم أفراد بمديرية أمن الشرقية، لقيامهم بتحريض أفراد الشرطة على الإضراب وقيامهم باحتجاز عضو هيئة قضائية وكيل نيابة عامة المرور، ومنعه من ممارسة عمله وحجز 3 ضباط بوحدة مرور الزقازيق، ومنعهم من تأدية عملهم، والتجمهر والتحريض ضد الدولة، فضلاً عن انتماء بعضهم للجماعة الإرهابية، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة إرهاب الشرقية، لنظر أولى محاكمتهم .

 

 

 

 


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