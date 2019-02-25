video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الوادى للصناعات الفوسفاتية: الطاقة الإنتاجية لحمض الكبريتيك 1.6مليون طن سنوياُ

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:34 م
الوادى للصناعات الفوسفاتية: الطاقة الإنتاجية لحمض الكبريتيك 1.6مليون طن سنوياُ خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة
الوادى الجديد : أسماء أمين ماهر أبو النور
إضافة تعليق

قال خالد الغزالى حرب، رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، إن مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد، سيعتمد على 2 مليون طن، سنوياً من خام الفوسفات، كمدخل رئيسى للإنتاج، حيث سيتم إنتاجه من هضبة أبوطرطور بالكامل.

وأوضح الغزالى، أن المجمع يتكون من 3 وحدات، منها وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة 1.6 مليون طن سنوياُ، وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك، ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج، للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، فضلا عن توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة إنتاج حمض الكبريتيك بطاقة 33.5 ميجاوات، لاستخدامات المجمع الصناعى والمنطقة السكنية، إلى جانب ضخ الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط تتفقد اليوم منجم الفوسفات وتفتتح مراكز تكنولوجية بالوادى الجديد

الصناعات الفوسفاتية

الانتاج

اخبار الاقتصاد

حمض الكبريتيك

الفوسفات




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة