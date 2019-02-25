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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة طالبة قتلها حارس عقار بكرداسة

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة طالبة قتلها حارس عقار بكرداسة جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة طالبة فى الصف الثالث الإعدادى، قتلها حارس عقار بعدما فشل فى اغتصابها بمنطقة كرادسة، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها التى أدت إلى وفاتها.

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل الطالبة، وتبين أن حارس عقار حاول الاعتداء عليها جنسيا وعندما فشل فى اغتصابها خنقها وتخلص من جثتها بطريق المريوطية.

بدأت القضية بتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة ترتدى ملابس مدرسية ملقاة بجانب الطريق.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن وراء ارتكاب الجريمة حارس عقار تقيم به المجنى عليها، حيث استدرجها وحاول الاعتداء عليها جنسيا، وعندما قاومته خنقها ثم تخلص من جثتها.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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