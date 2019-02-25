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الإثنين، 25 فبراير 2019 12:58 م
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المجلس القومى للمرأة يوقع بروتوكول مع محافظ الدقهلية غدا لدعم ذوى الإعاقة

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:08 م
المجلس القومى للمرأة يوقع بروتوكول مع محافظ الدقهلية غدا لدعم ذوى الإعاقة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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تتوجه الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة غدا الثلاثاء، إلى محافظة الدقهلية لتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية تحت عنوان "الدقهلية محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة"، ضمن المبادرة التى أطلقتها لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس فى محافظات صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة التى ينفذها المجلس فى عدد من المحافظات.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن الدولة تسعى لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة والاستفادة من طاقتهم فى خدمة الوطن كونهم جزء مهم فيه وذلك عن طريق تهيئة كافة العوامل لجعلهم نسيج فعال فى المجتمع مضيفة أن المجلس يعمل على توقيع بروتوكولات مع المحافظات من أجل تهيئة الأماكن التى يتعامل معها الأشخاص ذوى الإعاقة لتكون ملائمة لهم.
 
ومن المقرر خلال الزيارة أن يتم افتتاح الأماكن التى تم تهيئتها بالمحافظة للأشخاص ذوى الإعاقة، بديوان عام محافظة الدقهلية، مكتبة مصر العامة بالمحافظة، وحى ثانى المنصورة.
 
 
 
 
 
 

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المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

الدقهلية




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