"المالية": الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية فى تحديث وميكنة الضرائب والجمارك

كتب أحمد يعقوب

تدرس وزارة المالية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة تحديث الاجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة والنظم الالكترونية لمواجهة حالات التهرب الضريبي الي جانب تحسين مناخ ممارسة الاعمال تشجيعا للنشاط الاقتصادي.

وذكر بيان اصدرته وزارة المالية اليوم "الاثنين" انه تنفيذا لهذه التوجيهات واستثمارا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط وزارتي المالية في كل من مصر وكوريا الجنوبية فقد زار وفد من خبراء وزارة المالية، مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية للتعرف علي التجربة الكورية في تطبيق الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني، والنافذة الواحدة في انهاء اجراءات الافراج الجمركي وكذلك منظومة تتبع الاقفال الالكترونيه (GPS).

واضاف البيان ان وفد وزارة المالية ضم الدكتور أيمن الجيزاوي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم محمد عبد المجيد مسئول مشروعات تطوير الجمارك ، والمهندس إبراهيم رمضان عبد الحميد مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية، لافتا الي ان الوفد عقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات مصلحة الضرائب والجمارك بكوريا بجانب لقاء مع رئيس شركة "”LG CNS للإلكترونيات والأنظمة، الذي اكد استعداد الشركة للتعاون مع وزارة المالية في تطبيق النظم الحديثة في مصلحة الضرائب المصرية حيث تمتلك خبرة كبيرة في مجالي الإيصالات والفاتورة الإلكترونية ، موضحا أن الشركة تولت تنفيذ هذه المنظومة الالكترونية في كل من كوريا الجنوبية وأندونيسيا ولاوس، مما اسهم في ارتفاع الحصيلة الضريبية بكوريا بمعدل نمو سنوي 7%.

واكد الجانب الكوري ان استخدام المنظومة الالكترونية تسجيل المتحصلات الضريبية يحقق مزيد من الشفافية ويمنع التهرب الضريبي، حيث تم توفير بطاقة ضريبية للمواطن والشركات يتم من خلالها تسجيل جميع عمليات الشراء من قبل المستهلكين، وهو ما يسمح ايضا باثبات وتحصيل قيمة الضريبة المستحقة فور الشراء وتحويلها للحساب البنكي لمصلحة الضرائب ، كما تقدم تلك البطاقة حوافز للمحال التجارية والمستهلكين تتمثل في منحهم خصومات ضريبية لتشجيعهم علي استخدام هذه المنظومة الالكترونية في عمليات البيع والشراء وبالتالي الحد من التهرب بجانب زيادة الحصيلة الضريبية.

من ناحيته اكد د. ايمن الجيزاوي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ان مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير منظومة العمل الضريبي بما يحقق زيادة الإيرادات وتشجيع المستثمرين عبر ارساء مناخ ملائم للعمل لتحقيق العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي.

وقال ان الوفد المصري زار ايضا مقر مصلحة الضرائب الكورية حيث قام مستشاري مصلحة الضرائب بكوريا الجنوبية بشرح اليات عمل المنظومات المطبقة بالمصلحة خاصة ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني.

واوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ان الوفد زار ايضا مقر مصلحة الجمارك الكورية للاطلاع علي آليات منظومة النافذة الواحدة للافراج الجمركي عن الرسائل الواردة لكوريا وآليات العمل في مجالات التقييم الجمركي والمانيفست والأقفال الإلكترونية ( GBS ) وإدارة المخاطر التي ترتبط بمنظومة أجهزة الفحص بالأشعة والتي تحدد مسار الإفراج بنظام الخط الاخضر أو الخط الأحمر مما خفض زمن الافراج لفترة تتراوح بين دقيقتين و30 دقيقة.

واشار الي ان الوفد قام ايضا بزيارة ميدانية شملت ميناء انيشان البحري ومطار انيشان الجوي للتعرف على آلية عمل منظومة النافذة الواحدة علي ارض الواقع، والذي يعتمد علي قاعدة بيانات مركزية تحتوي علي كم هائل من البيانات الخاصة باسعار السلع الواردة والمصدرة ويتم تحديثها باستمرار الي جانب الاستعانة ببرامج متطورة لإدارة المخاطر والفحص بالأشعة وهو ما اسهم في تخفيض زمن الإفراج وايضا التكلفة التي يتحملها القطاع التجاري.











