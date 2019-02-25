القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة بمدارس الجيزة

كتب زكى القاضى

انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، لتحقيق التواصل المستمر مع الشباب من مختلف الأعمار، ولخلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى، لمواجهة كافة الأفكارالمتطرفة والهدامة، باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها، واستمراراً للتعاون بين وزارتى الدفاع والتربية والتعليم، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، ندوة تثقيفية لعدد من طلبة المدارس بمحافظة الجيزة .

بدأت فعاليات الندوة بكلمة لمحافظ الجيزة، استعرض خلالها التنسيق الدائم والمستمر بين المحافظة والقوات المسلحة فى مختلف المجالات الخدمية والثقافية، لإعداد أجيال جديدة قادرة على حمل راية الوطن نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، استعرض قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري من خلال محاضرة بعنوان ( الجيش وأبطال المستقبل ) تحدث فيها عن جهود القوات المسلحة، فى اقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء الحبيبة خلال مراحل العملية الشاملة، وبداية التنمية على أرض سيناء .

كما تم تكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة وأسر مصابى العمليات الإرهابية، تقديراً لما بذلوه من جهد ولوفائهم الدائم، وتضحياتهم خلال الحرب على الإرهاب، وتكريم عدد من أسر الجمعية الأهلية للصم، وعدد من الطلبة المتفوقين من مدارس محافظة الجيزة .

تأتى الندوة فى إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التى تعقدها القوات المسلحة بمختلف المدارس والجامعات المصرية بالمراحل الدراسية المختلفة لتنمية الوعى القومى للأجيال المختلفة .

حضر الندوة رئيس جامعة القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من مديرى الإدارات التعليمية بالجيزة .