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القمر فـى التربيع الأخير الليلة ويغرب ظهر غدا الثلاثاء

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:10 م
القمر فـى التربيع الأخير الليلة ويغرب ظهر غدا الثلاثاء القمر
كتب محمود راغب
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أشرق قمر التربيع الأخير بسماء المنطقة العربية ،اليوم الإثنين ، ويبقى مشاهدا إلى أن يغرب ظهر غدا الثلاثاء ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر.
 
وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير، إنه من أجمل المناظر رصد القمر عاليا في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الثلاثاء مع خلفية السماء الزرقاء ، مشيرا الى أنه من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء ، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالى الساعة كل يوم .
 
وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافي.
 
وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في المحاق لشهر رجب 1440 .
 
 
 
 
 

 

 


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القمر

التربيع الأخير

قمر التربيع الاخير

الوطن العربى




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