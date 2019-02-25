video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القبض على مواطن فى المنيا جمع 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:13 ص
القبض على مواطن فى المنيا جمع 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالمنيا يقوم بنشاط غير مشروع وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاته 3,500.000 مليون جنيه.
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "رشدي.ع" يعمل بالخارج، ووالده "عاطف" مقيم بالمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول عن طريق تهريبها لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج، بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. 
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مايعادل ثلاثة مليون وخمسمائة جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1500 كيلو أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الداخلية

الاموال العامة

مدخرات المصريين بالخارج

اخبار الحوادث




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة