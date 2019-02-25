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القبض على مسجل خطر هارب من 19 قضية فى بنها

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:24 م
القبض على مسجل خطر هارب من 19 قضية فى بنها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن مباحث القليوبية، من القبض على مسجل خطر سرق سيارة من أحد الشوراع بمدينة بنها، تم إعادتها لمالكها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم شرطة ثان بنها، بلاغا من "عمرو. ر" 27 عاما، سائق، يفيد بأنه أثناء تركه السيارة ملكه رقم "138 ط ب ب" بأحد الشوارع الجانبية دائرة القسم، اكتشف سرقتها عقب عودته، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة، وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية بسرعة كشف غموض الواقعة.
 
وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "م. ه" 33 سنة، عاطل سبق اتهامه في 19 قضية سرقة بالإكراه، وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.
 
 
 
 

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