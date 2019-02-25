القبض على صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى الساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون تراخيص، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وألقت مباحث التموين القبض على "إبراهيم ب.أ" 21 سنة صاحب مخزن مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل - لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التى بلغت أكثر من 100 ألف قطعة مستلزمات طبية من بينها (70000 سرنجة طبية، 10000 قطعة كانيولا) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.