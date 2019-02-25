القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الغربية

الغربية محمد طارق

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن ضباط البحث الجنائى بمركز شرطة طنطا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية والتوكتوك، وذلك أثناء محاولتهم سرقة توك توك بالإكراه من أحد الأشخاص بنطاق دائرة المركز.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من ادارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالى شبرا النملة التابعة لدائرة المركز، عن قيام عدد من الأشخاص بسرقة توك توك بالاكراه من احد الأشخاص.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد القطان معاون المباحث، وكشفت التحريات قيام كل من "ع. ا. ع" عاطل مقيم الهويشات دائرة المركز، و" ا. ا" عاطل مقيم نفس العنوان، باستدراج سائق توك توك مقيم كفر الشرفا دائرة المركز، وذلك لتوصيلهم الى إحدى المناطق، وقاموا بتقييده بالحبال وربطه في إحدى الأشجار وسط الزراعات، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

علي الفور، تم اعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكن النقيب احمد القطان من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.