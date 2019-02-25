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القبض على تشكيل عصابى لسرقة "التكاتك" بشبرا الخيمة

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:01 م
القبض على تشكيل عصابى لسرقة "التكاتك" بشبرا الخيمة حبس -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث قسم شبرا الخيمة أول، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التكاتك" من الطرق العامة بدائرة القسم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات للعميد صموئيل عطا الله مأمور شرطة أول شبرا الخيمة مفادها قيام كل من "حمد ع. "33 عاما- سائق، و"وليد م. ا" 37 عاما، عاطل، و"محمد ج. م" 17 عاما، عاطل، و"على ج. ع" 26 سنة، عاطل و"محمد ص" 32 سنة، عاطل، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة مركبات "التوك توك"، من الطرق العامى بأسلوب "قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك"، تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين تمكن المقدم أحمد عصر رئيس المباحث من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، حال استقلالهم مركبة "توك توك" محرر محضر بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بصحتها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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