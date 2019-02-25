العثور على جثة سائق "توك توك" ملقاه بإحدى الترع فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بتكثيف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف ملابسات قتل سائق توك توك، وإلقاء جثته بإحدى الترع بمركز كفر الدوار.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين العثور على جثة "م.ا" 19 سنة، مقيم بمركز كفر الدوار، وبها طعنات بالرقبة والبطن ملقى بإحدى الترع.

ووفقا للتحريات الأمنية لوحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم حسام أبو وافية، تبين أن المجنى عليه يعمل سائق توك توك، وتم استدراجه من قبل مجهولين لتوصيلهم، وتم قتله وسرقة التوك توك الخاص به، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.