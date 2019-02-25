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"الصحة" تجيب على الأسئلة الطبية مجانا عبر الخطوط الساخنة بمستشفى العباسية

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:00 ص
"الصحة" تجيب على الأسئلة الطبية مجانا عبر الخطوط الساخنة بمستشفى العباسية الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية تقديم كافة الإستفسارات الطبية المجانية عبر الخطوط الساخنة بمستشفى العباسية .

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان لليوم السابع: "الخدمة تتمثل فى تلقى أسئلة المواطنين عن الأمراض النفسية يوميا والرد عليها والتعريف بمواعيد العيادات".

وتابعت الدكتورة منن عبد المقصود: هناك تعاون مع عدد من الجهات لإطلاق حملات قومية للتوعية بالأمراض النفسية ومشاكلها فى النوادى والجامعات والمدارس ومراكز الشباب.

 


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