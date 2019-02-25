"الصحة" تجيب على الأسئلة الطبية مجانا عبر الخطوط الساخنة بمستشفى العباسية

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية تقديم كافة الإستفسارات الطبية المجانية عبر الخطوط الساخنة بمستشفى العباسية .

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان لليوم السابع: "الخدمة تتمثل فى تلقى أسئلة المواطنين عن الأمراض النفسية يوميا والرد عليها والتعريف بمواعيد العيادات".

وتابعت الدكتورة منن عبد المقصود: هناك تعاون مع عدد من الجهات لإطلاق حملات قومية للتوعية بالأمراض النفسية ومشاكلها فى النوادى والجامعات والمدارس ومراكز الشباب.