وقال علي ، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ،امس الأحد ، "نحن راضون جدا عن عملية الانتخابات التي جرت أمس في عموم البلاد ، قمنا بعملنا وهناك أمور حدثت مثل أحداث العنف وضعف التأمين في بعض الأحيان لكن فلنأخذ الأمر بشكل عام وليس فقط النظر لجزء منه".

وأضاف " اعتقلنا عددا كبيرا ممن تسبب بأعمال العنف أمس، اعتقلنا ما لا يقل عن 400 شخص من هؤلاء ونحقق معهم حاليا".

وشدد نائب القائد العام للشرطة النيجيرية " نحن جاهزون تماما لاستكمال جهودنا لتأمين الانتخابات حتى إعلان النتائج ومستعدون لكل شيء ونريد القيام بأفضل ما لدينا وأفضل مما سبق أيضا".