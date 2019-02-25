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"الشئون المالية" تحقق مع متهم استولى على 20 مليون جنيه بزعم توظيف الأموال

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:00 ص
"الشئون المالية" تحقق مع متهم استولى على 20 مليون جنيه بزعم توظيف الأموال توظيف أموال _ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية، مع "عبد الرؤوف.ق" بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.

وكشفت التحريات عن أن المتهم استولى على أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.

وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه أعطاهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.


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الاستيلاء على أموال المواطنين

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