السيطرة على حريق شب بجوار الشركة المصرية للنشا والجلوكوز بمسطرد

القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمجموعة من الهيش وبقايا الأشجار بجوار الشركة المصرية للنشا والجلوكوز بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بجوار الشركة المصرية للنشا والجلوكوز بمنطقة مسطرد التابعة لمدينة شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين نشوب الحريق بمجموعة من بقايا الأشجار والهيش، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطره على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.