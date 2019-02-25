video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير اليابانى: لدينا 1000 خريج مصرى من الجامعات اليابانية

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:47 م
السفير اليابانى: لدينا 1000 خريج مصرى من الجامعات اليابانية السفير اليابانى وبعض الطلاب من خريجى الجامعات اليابانية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى مصر، أن عدد اليابانيين فى مصر الآن حوالى 1000 شخص وكذلك وصل عدد المصريين من خريجى الجامعات اليابانية لمنحة MEXT 1000  شخص أيضا.

 

وأضاف ماساكى نوكى، بكلمته خلال استقبال خريجى الجامعات اليابانية لمنحة MEXT التابعة للحكومة اليابانية، أنه لا يوجد شىء أكثر روعة من أن تجتمع هاتان المجموعتان "اليابانية والمصرية" والعمل معا على تعزيز العلاقات بين مصر واليابان والآن، قائلا: "أشكر جميع من حضر الحفل، بداية بالرئيس الفخرى الدكتور فاروق إسماعيل ورئيس جمعية خريجى الجامعات اليابانية الدكتور بهاء زغلول وجميع خريجى الجامعات اليابانية الذين يعملون كل يوم فى مختلف المجالات على أن يكونوا همزة الوصل بين مصر واليابان".

 

وتابع سفير اليابان أن اليوم حضر 8 من طلاب الدراسات العليا وطالب واحد من مرحلة البكالوريوس ممن سيسافرون للدراسة فى اليابان بمنحة الحكومة اليابانية فى شهرى أبريل وأكتوبر من هذا العام، قائلا: "اليوم فى حضور خريجى الجامعات اليابانية السابقين فرصة جيدة للغاية لهؤلاء الطلاب الجدد للتواصل مباشرة مع الخريجين السابقين والاستماع لخبراتهم والاستفسار منهم على ما لديهم من أسئلة واستفسارت، حتى يزول ما يراودهم من مخاوف وقلق".

 

وأشار السفير اليابانى إلى أن الدراسة فى اليابان واللغة اليابانية تكتسبان المزيد والمزيد من الاهتمام من خلال التنفيذ المطرد لمبادرة إيفاد الطلبة المبعوثين للدراسة فى اليابان استنادا إلى الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم وإدخال التعليم على الأسلوب اليابانى فى المدارس المصرية، قائلا: "نحن فى السفارة نجتهد فى العمل على تشجيع الطلبة المتفوقين على السفر والدراسة فى اليابان من خلال معارض الدراسة فى اليابان، بالتعاون مع جامعة كيوشو اليابانية وغيرها من فعاليات التعريف بالدراسة فى اليابان، ولكن أعتقد أنه لا صوت يعلو على صوتكم أنتم أصحاب الخبرات السابقة للدراسة فى اليابان للإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة المصريين ممن يفكرون فى الدراسة هناك".

 

واستكمل: "جميع الطلبة هنا اليوم سواء ممن سيسافرون للدراسة فى اليابان بمنح الحكومة اليابانية وخريجى الجامعات اليابانية السابقين ممن يحملون على عاتقهم بناء مستقبل مصر والمساهمة فى توطيد العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وأتمنى منكم جميعا أن تقوموا بدور نشط كل فى مجال تخصصه وأن تستمروا فى الاستفادة مما تعلمتوه فى اليابان من أجل المزيد من التطور فى بلدكم مصر فى المستقبل".

 

واختتم السفير اليابانى كلمته بدعواته القلبية بالمزيد من التقدم والازدهار فى العلاقات الثنائية بين البلدين مع تمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار لخريجى الجامعات اليابانية السابقين، قائلا: "أرجو منكم العمل على تعزيز علاقات الترابط والتواصل مع ممثلى الجالية اليابانية فى مصر والحاضرين معنا اليوم، بالإضافة إلى تعزيز الترابط والتواصل بين خريجى الجامعات اليابانية السابقين بعضهم ببعض".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

اختيار جامعة القاهرة لإنشاء أول مركز للتميز العلمى فى العلوم الزراعية

السفير اليابانى

خريجى المصريين من الجامعات اليابانية

التعليم العالى




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة