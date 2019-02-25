السفير اليابانى: لدينا 1000 خريج مصرى من الجامعات اليابانية

وائل ربيعى

أعلن ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى مصر، أن عدد اليابانيين فى مصر الآن حوالى 1000 شخص وكذلك وصل عدد المصريين من خريجى الجامعات اليابانية لمنحة MEXT 1000 شخص أيضا.

وأضاف ماساكى نوكى، بكلمته خلال استقبال خريجى الجامعات اليابانية لمنحة MEXT التابعة للحكومة اليابانية، أنه لا يوجد شىء أكثر روعة من أن تجتمع هاتان المجموعتان "اليابانية والمصرية" والعمل معا على تعزيز العلاقات بين مصر واليابان والآن، قائلا: "أشكر جميع من حضر الحفل، بداية بالرئيس الفخرى الدكتور فاروق إسماعيل ورئيس جمعية خريجى الجامعات اليابانية الدكتور بهاء زغلول وجميع خريجى الجامعات اليابانية الذين يعملون كل يوم فى مختلف المجالات على أن يكونوا همزة الوصل بين مصر واليابان".

وتابع سفير اليابان أن اليوم حضر 8 من طلاب الدراسات العليا وطالب واحد من مرحلة البكالوريوس ممن سيسافرون للدراسة فى اليابان بمنحة الحكومة اليابانية فى شهرى أبريل وأكتوبر من هذا العام، قائلا: "اليوم فى حضور خريجى الجامعات اليابانية السابقين فرصة جيدة للغاية لهؤلاء الطلاب الجدد للتواصل مباشرة مع الخريجين السابقين والاستماع لخبراتهم والاستفسار منهم على ما لديهم من أسئلة واستفسارت، حتى يزول ما يراودهم من مخاوف وقلق".

وأشار السفير اليابانى إلى أن الدراسة فى اليابان واللغة اليابانية تكتسبان المزيد والمزيد من الاهتمام من خلال التنفيذ المطرد لمبادرة إيفاد الطلبة المبعوثين للدراسة فى اليابان استنادا إلى الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم وإدخال التعليم على الأسلوب اليابانى فى المدارس المصرية، قائلا: "نحن فى السفارة نجتهد فى العمل على تشجيع الطلبة المتفوقين على السفر والدراسة فى اليابان من خلال معارض الدراسة فى اليابان، بالتعاون مع جامعة كيوشو اليابانية وغيرها من فعاليات التعريف بالدراسة فى اليابان، ولكن أعتقد أنه لا صوت يعلو على صوتكم أنتم أصحاب الخبرات السابقة للدراسة فى اليابان للإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة المصريين ممن يفكرون فى الدراسة هناك".

واستكمل: "جميع الطلبة هنا اليوم سواء ممن سيسافرون للدراسة فى اليابان بمنح الحكومة اليابانية وخريجى الجامعات اليابانية السابقين ممن يحملون على عاتقهم بناء مستقبل مصر والمساهمة فى توطيد العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وأتمنى منكم جميعا أن تقوموا بدور نشط كل فى مجال تخصصه وأن تستمروا فى الاستفادة مما تعلمتوه فى اليابان من أجل المزيد من التطور فى بلدكم مصر فى المستقبل".

واختتم السفير اليابانى كلمته بدعواته القلبية بالمزيد من التقدم والازدهار فى العلاقات الثنائية بين البلدين مع تمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار لخريجى الجامعات اليابانية السابقين، قائلا: "أرجو منكم العمل على تعزيز علاقات الترابط والتواصل مع ممثلى الجالية اليابانية فى مصر والحاضرين معنا اليوم، بالإضافة إلى تعزيز الترابط والتواصل بين خريجى الجامعات اليابانية السابقين بعضهم ببعض".