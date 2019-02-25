السجن المشدد 5 سنوات لسائق خطف طفل لمساومة أهله بالمطرية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد السيد بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بخطف طفل لمساومة أهله بالمطرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وسامح السيد حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 19407 لسنة 2017 جنايات المطرية، قيام المتهم أحمد السيد، سائق، بخطف الطفل "محمد أصولي"، والذي لم يبلغ من العمر 18 عاما بطريق الإكراه الواقع عليه بجذبه عنوة وإدخاله لسيارته مهددا إياه واحتجزه بمحل إقامته مستعملا سلاحا ناريا.