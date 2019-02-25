"الزراعة" تسعى لتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة لترشيد استهلاك المياه

كثفت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة من أعمالها فى إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش.

وكلف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، جميع الإدارات التابعة للإدارة من تكثيف أعمالها بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

وقال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عملية الإحلال والتجديد فى الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.