الرئيس السيسى ردا على منتقدى عقوبة الإعدام: الحق لازم يتاخد بالقانون

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مطالبة الدول الأوربية بإعادة عقوبة الإعدام عدم فهم للواقع والتطور الذى تعيشه أوروبا.

وعلق الرئيس على عقوبة الإعدام بالمنطقة العربية خلال مؤتمر صحفى قائلا: "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا، فهنا فى منطقتنا العربية، الأُسر لما يتقتل إنسان فى عمل إرهابى، بتيجى الأسر تقولى عاوزين حقى أبناءنا ودماءهم، ودى ثقافة موجودة فى المنطقة، والحق ده لازم يتاخد بالقانون".

وفى رد صارم قال الرئيس لمنتقدى عقوبة الإعدام: "أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم".