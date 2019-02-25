"الدلتا للسكر" تستلم 365 ألف طن بنجر من المزارعين

كتب مدحت وهبة

تواصل شركة الدلتا لبنجر السكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة، استلام محصول البنجر من المزارعين من عروة التبكير لإنتاج السكر المحلى، حيث تم استلام كميات تقرب من 365 ألف طن بنجر حتى الآن، حيث من المستهدف توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر من المزارعين طوال الموسم الحالى، وذلك استمرارا فى العمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات السكر بسداد مستحقات المزارعين أول بأول، لافتا إلى انتظام إنتاج السكر المحلى من البنجر، اعتبارا من أول فبراير الجارى، وكذلك إنتاج السكر من القصب، من أول يناير الماضى، وأن المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر حاليا يقرب من 5 أشهر، بجانب إنتاج السكر المحلى، حيث من المستهدف إنتاج 1.2 مليون طن سكر من البنجر، بالإضافة إلى إنتاج مليون طن سكر من القصب، مما يؤكد توافر سلعة السكر للمواطنين، سواء من خلال البطاقات التموينية، أو منافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذلك فى الأسواق طوال الوقت، كما يتم توفير مخزون استراتيجى لكافة السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه صرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب ، فى تصريحات اليوم أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم انتاج ما يقرب من 40 الف طن سكر أبيض سائب وكذلك انتاج 16 ألف طن مولاس ، و17 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيره منه للخارج بالعملة الصعبة .

وأضاف " أبو اليزيد" ، أن موسم إنتاج السكر المحلى من البنجر يبشر بالخير هذا العام نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بنجر سكر هذا العام الى 610 ألف فدان بزيادة أكثر من 110 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى ،وانه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم الشركة أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه فى الفنادق وكذلك فى التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة فى إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر ، كما انه من المستهدف انتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر 300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى، لافتا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر.

جدير بالذكر أن شركة الدلتا لبنجر السكر، تقوم بصرف عدده صرف حوافز مالية لكل من يورد محصول البنجر من المزارعين فى عروة التبكير، وكذلك صرف حوافز أخرى لمن يقل نسبة الشوائب فى محصوله وهى عبارة عن حافز النظافة ،حيث يتم السماح بنسبة شوائب فى البنجر لا تتجاوز 8% ،كما يتم صرف حوافز بزيادة نسبة الحلاوة فى البنجر ،إضافة الى علاوة دعم تقاوى بنجر السكر للمزراعين،كما يتم حاليا نقل محصول البنجر من حقول المزارعين بشكل يومى الى مصنع الشركة مجانا وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام بما يضمن عدم حدوث تكدس السيارات ،وكذلك صرف مستحقات المزارعين أول بأول.