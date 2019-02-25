الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمدرسة ببنها

القليوبية-نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمدرسة منشأه بدوى الابتدائية بمدينة بنها، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمدرسة منشأه بدوى الابتدائية بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتبين أن الحريق نشب فى نخلة بحوش المدرسة وبعض الأشجار، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.