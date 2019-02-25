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الإثنين، 25 فبراير 2019 10:45 ص
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الخام الإماراتى الخفيف يباع بخصم للشهر الرابع على التوالى

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:40 ص
الخام الإماراتى الخفيف يباع بخصم للشهر الرابع على التوالى أدنوك
رويتز
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أفادت مصادر تجارية وبيانات رفينيتيف، أن خام أبوظبى الرئيسي مربان يباع بخصم عن سعر البيع الرسمى للشهر الرابع على التوالى فى آسيا، وهى أطول فترة فى نحو عامين مع تفضيل المشترين للإمدادات الأرخص، القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا.
 
وبيعت شحنات تحميل أول أربعة أشهر من 2019 بخصم بين 5 سنتات و40 سنتا للبرميل، حتى مع خفض شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) سعر الخام لأربعة أشهر متتالية.
 
"مربان" أكثر الخامات الخفيفة سيولة في السوق الحاضرة للخام الخفيف عالي الكبريت في آسيا والخصومات في هذه الفترة من العام أكبر من المعتاد إذ عادة ما تلجأ شركات التكرير الآسيوية خلالها للخامات الخفيفة لزيادة إنتاج الديزل والكيروسين لاستخدامهما في التدفئة خلال الشتاء.
 
غير أن آسيا تشهد تدفقات لخامات خفيفة أرخص من الولايات المتحدة، حيث يرتفع الإنتاج والصادرات الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وبدأت الكويت وأبوظبي إضافة خامات خفيفة جديدة في 2018، حيث قال تاجر فى سنغافورة: "مازال هناك فائض فى إمدادات الخامات الخفيفة."
 
وأصبحت جميع خامات الشرق الأوسط أعلى تكلفة بعد أن زاد سعر دبي القياسي الإقليمي فوق برنت المؤرخ مع مواصلة أوبك خفض الإنتاج وبفعل شح الإمدادات الناتج عن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
 
وتراجع برنت المؤرخ إلى خصم بنحو 50 سنتا للبرميل مقابل دبي لعقود فبراير ومارس فى حين يبلغ الخصم نحو 11 سنتا للبرميل لشهر ابريل.
 

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