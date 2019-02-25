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الإثنين، 25 فبراير 2019 07:23 م
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الجيش الجزائري يدمر قنبلتين تقليديتي الصنع شمالي البلاد

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:02 م
الجيش الجزائري يدمر قنبلتين تقليديتي الصنع شمالي البلاد الجيش الجزائرى
الجزائر )أ ش أ(
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين عن تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من ولايتي البويرة وسكيكدة .

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم بأنه في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفارز (دوريات) للجيش أمس الأحد قنبلتين تقليديتي الصنع ؛ وذلك إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من ولايتي البويرة وسكيكدة.

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش)، بولاية وهران (شمال غرب) خمسة تجار مخدرات وضبطوا 105.8 كيلوجرام من المخدرات ..مشيرا إلى توقيف 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولايتي ورقلة (شرق) والأغواط .

 

 


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