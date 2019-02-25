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الإثنين، 25 فبراير 2019 08:01 م
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الجيش الأمريكي يشن 4 غارات في الصومال على مُسلحي حركة الشباب

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:51 م
الجيش الأمريكي يشن 4 غارات في الصومال على مُسلحي حركة الشباب حركة الشباب الصومالية
واشنطن (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأمريكي مقتل مُسلحين اثنين من حركة الشباب الصومالية، في 4 غارات جوية على معاقلهم.

وذكر الجيش الأمريكي - في بيان أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الاثنين - أن الغارات أسفرت أيضًا عن تدمير نقاط تفتيش ومرافق تُستخدم من جانب حركة الشباب في جمع الضرائب، لتمويل حملتهم العنيفة في الصومال، مؤكدا عدم إصابة أو قتل أيًا من المدنيين إثر هذه الهجمات الجوية.

وأشار البيان إلى أنه بتنفيذ هذه الضربات الجوية يصبح عدد الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي ضد حركة الشباب الصومالية خلال العام الجاري، 16 غارة.

 

 


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