أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها ضد الرموز الدينية في مدينة القدس، وإقدامها على اعتقال وإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، ونائبه الشيخ ناجح بكيرات، وعدد كبير من النشطاء الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، التي تأتي استمراراً لسياسات التهويد التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وترهيب أهلها المرابطين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المنظمة حملت إسرائيل المسؤولية عن تبعات استمرار انتهاكاتها للأماكن المقدسة، واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لحمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
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