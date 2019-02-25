وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المنظمة حملت إسرائيل المسؤولية عن تبعات استمرار انتهاكاتها للأماكن المقدسة، واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لحمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.