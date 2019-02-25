التحقيقات: عاطلا المرج تخصصا فى بيع الحشيش وأحدهما هارب من المؤبد

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة، تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط عاطلين بحوزتها كيلو حشيش، وتبين أن المتهم الأول "أحمد.ر.م" 23 سنة أنه هارب من حكم سبق ضبطه وبحوزته مخدرات وهرب من العدالة إلى أن صدر ضده حكم بالسجن المؤبد، فيما اقتصر دور المتهم الثانى "محمود.ع.خ" 30 سنة عاطل على تخزين المواد المخدرة.

واعترف المتهمان بأنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة وترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج، واختص المتهم الأول على جلب المخدرات والاتفاق مع تجار التجزئة.

وألقى رجال مباحث إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على العاطلين وبحوزتها كيلو حشيش وأخطروا اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة بالواقعة.

جاء الضبط بعد تحريات مسبقة والحصول على إذن من النيابة ومداهمة قوة من مباحث إدارة مكافحة جرائم المخدرات حيث ألقت القبض على كل من "أحمد.ر.م" 23 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما شروع فى قتل، وصادر ضده حكم ضده بالسجن المؤبد لتورطه فى قضية مخدرات، و"محمود.ع.خ" 30 سنة عاطل أثناء تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما كيلو و230 جرام من الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترف العاطلان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، فتحرر لهما المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.