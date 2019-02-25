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البيئة تنظم حملة نظافة بمحمية أبو جالوم للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:40 ص
البيئة تنظم حملة نظافة بمحمية أبو جالوم للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية حملة نظافة مكبرة بمحمية أبو جالوم
كتبت آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة حملة نظافة مكبرة بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجى.
 
تهدف الحملة إلى رفع الوعى بأهمية المحميات الطبيعية وتقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للاستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال المقبلة.
 
وتعد الحملة استمرارا لمبادرة المجتمع المحلى بمدينة دهب للحفاظ على الموارد الطبيعية  للمحميات بالإضافة إلى رفع  الوعى بشروط زيارة المحميات وعدم الإضرار بها وبمواردها علاوة على التعريف بأهمية أبو جالوم ودور الشباب و المجتمعات المحلية فى الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجى.
 
شارك فى حملة النظافة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب  بالإضافة إلى سكان المجتمع المحلى وبعض مراكز الغوص بمدينة دهب كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة علاوة على العاملين بالمحمية. 
 
وأشار مدير محمية ابو جالوم، أن الحملة شملت رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية بالإضافة إلى منطقة المدق الشاطئ الواصل بين منطقة البلوهول العالمية ومنطقة الدحيلة بأبو جالوم  لمسافة 7 كم على أن يتبع ذلك عدد من حملات النظافة والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية والعمل على جذب السياحة إليها خلال الفترة المقبلة حيث تم نقل المخلفات بالتعاون مع جمعية حماية البيئة ومجلس مدينة دهب.
 
 
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