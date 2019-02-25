البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2437 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 18820 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1801 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة