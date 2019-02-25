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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:24 م
البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2437 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 18820 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1801 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.


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