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البورصة تطلق النسخة الجديدة من تقاريرها الأسبوعية والشهرية الخميس المقبل

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:28 ص
البورصة تطلق النسخة الجديدة من تقاريرها الأسبوعية والشهرية الخميس المقبل محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تطلق البورصة المصرية النسخة الجديدة،من تقاريرها الأسبوعية والشهرية عن أداء السوق، الخميس المقبل، وذلك بعد أن انتهت من تطويرها على مستوى الشكل والمضمون، سعيا منها لتلبية احتياجات أطراف السوق المختلفة، ورفع مستويات الوعى والمعرفة المالية.

وتتضمن التقارير تطور كافة المؤشرات الخاصة بأداء السوق، وحركة الأسهم، وقرارات الشركات المصدرة، والتى من شأنها أن  تؤثر على السعر السوقى للسهم.

وتستعرض التقارير أداء السوق بشكل بسيط يمكن المستثمرين الحاليين، وعموم الناس من معرفة أداء واتجاهات الأسهم المتداولة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يدعم القرارات الاستثمارية لمختلف المتعاملين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول كأحد أهم المستهدفات لأى سوق مال يسعى للتطور والمنافسة. 

من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير التقارير الدورية جزء أصيل من عملية الإصلاح والتحديث التى تقوم بها إدارة البورصة من منظور سلسلة القيمة المُضافة، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري. 

وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن التقارير تتضمن تطور زيادات رؤوس أموال الشركات المصدرة أسبوعيا وشهريا والتوزيعات النقدية وأنشط 20 ورقة مالية من حيث قيم التداول، وتطور تعاملات المستثمرين العرب والمصريين والأجانب وأكثر القطاعات التي اجتذبت استثماراتهم، بالإضافة إلى القطاعات الأكثر سيولة وأنشط 20 شركة وساطة في الأوراق المالية من حيث قيم التداول.

وأكد فريد، أن إتاحة المعلومة شرط أساسي لرفع مستويات المعرفة والوعي المالي للمتعاملين وآلية لاجتذاب المستثمرين، مضيفا أن البورصة تضع نصب أعينها تطوير، وتحسين جودة كل ماهو معروض للمتعاملين، لتعزيز الاستثمار فى السوق.


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