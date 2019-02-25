video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال 3 سنوات..

البنك الأهلى يستهدف ضخ 180مليار جنيه لتمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:00 ص
البنك الأهلى يستهدف ضخ 180مليار جنيه لتمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يستهدف ضخ 180 مليار جنيه لتمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية خلال 3 سنوات، موضحًا أن حجم محفظة تمويل المشروعات تصل فى الوقت الحالى إلى نحو 400 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى نحو 580 مليار جنيه بنهاية 2021.
 
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصرفه يستهدف تحقيق معدل نمو سنوى بنسبة 15% فى محفظة تمويل الشركات، موضحًا أن تلك المحفظة تشمل تمويل الشركات العاملة فى قطاعات البترول والكهرباء والبنية التحتية والمشروعات الكبرى.
 
جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية بحصة سوقية تتجاوز 27%، بالنسبة إلى محافظ الائتمان والودائع وشبكة ماكينات الصراف الآلى.
 
 

إضافة تعليق

أخبار الاقتصاد

البنك الأهلى

المشروعات القومية

تمويل المشروعات

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة