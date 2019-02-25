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الإثنين، 25 فبراير 2019 06:25 م
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الاتحاد الأوروبي يؤكد تمسكه بالحل السياسي للأزمة في فنزويلا

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:23 م
الاتحاد الأوروبي يؤكد تمسكه بالحل السياسي للأزمة في فنزويلا مادورو
بروكسل أ ش أ)
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 أكدت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمسكها بالموقف الداعي إلى ضرورة حل الأزمة الفنزويلية بطرق سياسية، بعيدا عن استخدام القوة هناك.

وقالت المتحدثة باسم الدائرة مايا كوسيانتشيتش - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إننا متمسكون بموقفنا السابق الداعي إلى ضرورة حل الأزمة في البلاد حلا سلميا بعيدا عن استخدام القوة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لتهيئة الظروف المواتية للتسوية السلمية في فنزويلا، فضلا عن جهوده الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني الصعب هناك.

وكان قادة المعارضة الفنزويلية أبدوا عزمهم على مطالبة دول أمريكا اللاتينية بـ"استخدام القوة ضد دكتاتورية مادورو"، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تنظر في "جميع الخيارات" لـ"إعادة الديمقراطية" إلى فنزويلا.

 

 


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