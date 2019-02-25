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خلال الربع الأول للموسم الزراعى الحالى..

الإحصاء: ارتفاع صادرات القطن المصرى لـ 1.1ألف قنطار بزيادة 1.45%

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:19 ص
الإحصاء: ارتفاع صادرات القطن المصرى لـ 1.1ألف قنطار بزيادة 1.45% ارتفاع صادرات القطن - ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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بلغ إجمالى صادرات مصر من القطن  1,186 ألف قنطـار  مـترى خلال الربع الأول من الموسم الزراعى الحالى 2018/2019، والذى يشير للفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2018، مقابل 3,128 ألف قنطار مترى للفترة المماثلة من الموسم السابق، بزيادة بلغت نسبتها 1.45% نتيجة لزيادة إنتاج القطن.

وبحسب بيان صادرعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، حول النشرة  الربع سنوية للقطن، بلغ إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية 7,25 ألف قنطار مترى خلال الربع الأول من الموسم الزراعى الحالى، مقـابل 5,44 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق، بنسبة انخفاض 2,42%، وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.

وأشار البيان إلى كمية الأقطان التى تم حلجها، والتى بلغت 2,573 ألف قنطـار مترى خلال الربع الأول من الموسم الزراعى الحالى، مقابل 9,515 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق  بنسبة زيادة قـدرها 1,11%، وهذا نتيجة لتراكم المحصول من الموسم الماضى.

 

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