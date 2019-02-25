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الأوسكار الثانية لفيلم رامى مالك Bohemian Rhapsody فى المكساج

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:09 ص
الأوسكار الثانية لفيلم رامى مالك Bohemian Rhapsody فى المكساج Bohemian Rhapsody
كتب على الكشوطى
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فاز فيلم رامي مالك Bohemian Rhapsody بجائزة أوسكار أفضل مكساج

حرص عدد من النجوم العالميين على التواجد بالسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار ومنهم النجم المصرى رامى مالك، وهو النجم الذي ينافس علي جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم bohemian rhapsody، حيث يتنافس مع الممثل برادلى كوبر المرشح لنفس الجائزة عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate.

 

 

 

فيما حضرت النجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر والذي حضر بصحبة زوجته إيرينا شايك ووالدته جلوريا كامبانو ، إضافة الي النجمة إيمي آدامز التي حضرت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها وحرصت على أن تطبع قبلة علي شفتيه أمام عدسات المصورين، وهي القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها في كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء يحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين لتكون بذلك صاحبة أول قبلة علي السجادة ولفت الأنتظار حضور النجوم  العالمين جنيفر لوبيز وإيما ستون و جايسون موموا بطل فيلم اكوامان .

 

 

 

وأطلت النجمة العالمية إميليا كلارك علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار وظهرت كلارك بإطلالة ساحرة، فيما ظهرت المخرجة اللبنانية نادين لبكى وزوجها خالد مزنر والطفل زين بطل فيلمها "كفر ناحوم" وهو الفيلم الذى ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبى.

 

 

 


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