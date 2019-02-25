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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم..والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم..والعظمى بالقاهرة 28 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الإثنين ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شرق البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 28 

شبين الكوم 14 27

طنطا 13 27

دمنهور 13 24 

الإسكندرية 13 25      

بلطيم 13 26  

مطروح 13 22 

السلوم 12 20 

سيوة 12 20   

بورسعيد 14 27

دمياط 14 22

الزقازيق 09 22

الإسماعيلية 11 29

السويس 10 26

العريش 09 27

رفح 08 26    

رأس سدر 14 26        

نخل 03 27    

نويبع 14 28   

طابا 12 28    

كاترين 04 - 24        

الطور 11 26   

شرم الشيخ 16 26      

الغردقة 15 27 

مرسى علم 14 25       

الفيوم 13 28  

بنى سويف 13 28       

المنيا 12 29    

أسيوط 12 29 

سوهاج 12 31 

قنا 13 32      

الأقصر 14 33 

أسوان 15 33  

أبوسمبل 16 35 

الوادى الجديد 15 30

شلاتين 15 27 

أبو رماد 15 27

رأس حدربة 16 27

حلايب 17 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 35

المدينة 18 32  

الرياض 13 28 

المنامة 17 22   

أبوظبى 18 28

الدوحة 18 26 

الكويت 12 25

دمشق 07 18  

بيروت 16 22  

عمان 07 20  

القدس 09 20 

غزة 13 25     

بغداد 09 21   

مسقط 22 28 

صنعاء 10 26  

الخرطوم 25 40 

طرابلس 10 14

تونس 06 15  

الجزائر 06 12

الرباط 10 24  

نواكشوط 16 30        

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 02 - 11

إسطنبول 02 06         

إسلام آباد 06 17       

نيودلهى 12 23 

جاكرتا 24 32 

بكين 02 - 10

كوالالمبور 22 35        

طوكيو 06 13  

أثينا 05 08    

روما 01 - 15 

باريس 03 16  

مدريد 01 19  

برلين 03 12

لندن 04 16   

مونتريال 17 - 03-     

موسكو 00 02

نيويورك 04 - 05       

واشنطن 00 08

         

 


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