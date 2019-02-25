اعترافات تاجر مخدرات الدقى: حولت العشة لمخزن أستروكس وسقطت فى قبضة الشرطة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه بحوزته 5 كيلو من مخدر الاستروكس بالدقى، أنه يلجأ إلى منطقة العشش المحيطة بالسكة الحديد لتخزين المخدر، حيث يروجه على عملائه من التجار والمتعاطين.

وأضاف المتهم أن منطقة العشش المجاورة لكوبرى الخشب بالدقى، عبارة عن منطقة سكن عشوائية تحتوى على العديد من المبانى الخشبية، حيث تعد مأوى لتجار ومتعاطى المواد المخدرة، وأنه استغل إحدى العشش فى تخزين مخدر الاستروكس، ووترويجه على عملائه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، تفيد اتجار "أحمد.ا" عاطل، يقيم بالبساتين، بالمواد المخدرة، وأنه يتردد على منطقة العشش المجاورة للسكة الحديد لترويج مخدر الاستروكس.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائدان حسام العباسى وعبد الرحمن حماد من ضبط المتهم، وبحوزته 5 كيلو من مخدر الاستروكس، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد عمرو البرعى مفتش المباحث الجنائية، والمقدم مجدى موسى وكيل فرقة المباحث بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة تجارته، فحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق.