video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقبال أسطورى لوزير البترول بمجمع فوسفات أبو طرطور.. فيديو

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:18 م
استقبال أسطورى لوزير البترول بمجمع فوسفات أبو طرطور.. فيديو طار الملا وزير البترول
الوادى الجديد أسماء أمين وماهر أبو النور
إضافة تعليق

حرص العاملون بموقع مجمع  فوسفات مصر على تحية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أثناء وصوله موقع عملهم، إذ قام سائقو المعدات المختلفة من عربات لورى ولوادر وغيرها من السيارات المختلفة على تقديم تحية استقبال وزير البترول ومحافظ الوادى الجديد خاصة أنها تعتبر المرة الأولى التى يزور فيها وزير البترول محافظة الوادى الجديد ومشروع مجمع الفوسفات.

وقام العاملون بالمجمع بتقديم عرض بمعداتهم استمر قرابة ساعة استعرضوا خلاله مهاراتهم فى التعامل مع المعدات التى يعملون بها فى واحدة من أروع المناظر التى لاقت استحسان الجميع والحضور.

 

وحرص وزير البترول على تحية وتقدير كافة العاملين بالموقع معربا عن شكره وتقديره للدور الهام اللذين يقومون به من أجل تحقيق الاستقرار.

2201925143932852-2c4e208e-e972-4194-a2cc-4073b66b81ff
 
2201925143932852-4d1a0737-eef8-4b06-8ed4-a488cceca9e3
 
2201925143932852-8f9c34b8-ff0c-4741-b748-34ce20bc3eff
 
2201925143932852-22e1ea76-8faf-4635-82fa-fffdfc81d99f
 
2201925143932852-dccd6da1-41e7-430e-bf97-4e12b17aa1c0

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوادى للصناعات الفوسفاتية: الطاقة الإنتاجية لحمض الكبريتيك 1.6مليون طن سنوياُ

وزير البترول: 800 مليون دولار تكلفة شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.. فيديو

وزير البترول

مجتمع فوسفات ابو طرطور

معدات

محافظ الوادي الجديد




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة