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"ارسم..لون..كلنا واحد"..مبادرة الداخلية لتعليم الأطفال السلوكيات الأمنية

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:36 ص
"ارسم..لون..كلنا واحد"..مبادرة الداخلية لتعليم الأطفال السلوكيات الأمنية حملة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي
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واصل عدد من ضباط مديريات أمن "القاهرة، والقليوبية، والغربية" زيارة عدد من أطفال المدارس الإبتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بـعنوان "إرسم .. لون - كلنا واحد" ، و"صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة..  بأسلوب البازل"بهدف توعيتهم بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر ، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم-تحديداً فى مجالى "المرور والحماية المدنية".
 
وفى سياقٍ متصل ، ألقى أحد الضباط بمديرية أمن بورسعيد ندوة لطلاب  (مدرسة أبوبكر الصديق) للغات بعنوان (دور الشرطة فى المجتمع) وذلك للتعرف على دور الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان ومواجهة الإرهاب .
 
وزار عددٍ من الضباط بمديرية أمن مطروح مدرستى ( الهدى الخاصة - الثانوية الفنية للتمريض ) وذلك للتعرف على دور الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان ومواجهة الإرهاب ، حيث يأتى ذلك فى ضوء إستراتيحية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن ، وذلك لغرس بعض المفاهيم.
 
توزيع كتيبات على التلاميذ
توزيع كتيبات على التلاميذ

توزيع هدايا على الطالبات
توزيع هدايا على الطالبات

رجال الحماية المدنية في زيارة للمدارس
رجال الحماية المدنية في زيارة للمدارس

زيارة الطلاب
زيارة الطلاب

 


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صور.. "ارسم.. لون.. كلنا واحد".. مبادرة الشرطة لتثقيف الأطفال أمنيا

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