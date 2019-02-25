احذر.. الحبس عقوبة تصوير المواطنين بدون إذنهم فى أماكنهم الخاصة

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثيرون عن عقوبة تصوير المواطنين دون علمهم أو إذن منهم فى الأماكن الخاصة، و"اليوم السابع" يكشف فى السطور التالية العقوبة التى تنتظر المتهمين بارتكاب هذه الواقعة.

يقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن تصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.

وأضاف المحامى بالنقض، أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة.