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الإثنين، 25 فبراير 2019 02:06 ص
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اتحاد الطلاب ينتهى اليوم من استقبال مقترحات الطلاب حول جدول الثانوية

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:00 ص
اتحاد الطلاب ينتهى اليوم من استقبال مقترحات الطلاب حول جدول الثانوية انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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قال فيصل عمر الأمين العام لاتحاد طلاب مدارس مصر،  إن الاتحاد ينتهى اليوم الاثنين من استقبال مقترحات وأراء طلاب الثانوية العامة على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة والذى تم إعلانه الاسبوع الماضى. 

وأضاف أمين اتحاد طلاب مدارس مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجان الاتحاد بدأت فى تلقى مقترحات طلاب الثانوية العامة حول الجدول لمعرفة مدى رضاهم من عدمه على ترتيب المواد وذلك عبر الصفحة الرسمية للاتحاد والتواصل مع الطلاب.
 
وشدد أمين اتحاد طلاب مدارس مصر على أنه سيتم الاستماع الى آراء جميع الطلاب حول جدول الامتحانات لخروجه بالشكل النهائى الذى يلقى قبول جميع الطلاب فى الثلاثة شعب.
 
وأوضح أن الاتحاد سوف يعمل غدا الثلاثاء على جميع اراء الطلاب حول الجدول والخروج بتوصيات ومقترح واحد لعرضه على مسئولى الوزارة فى الاجتماع الذى يعقد نهاية الأسبوع الجارى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح جدول الثانوية العامة والذى يبدأ 9 يونيو المقبل وينتهى 1 يوليو 2019.
 
 

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