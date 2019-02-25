إنطلاق فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها والزقازيق

المحافظات – حمدى عبد العظيم وإبراهيم سالم

دشن اليوم الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إنطلاق فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" والتى تنظمها الجامعة ويشرف على تنفيذها الدكتور هشام البطش والدكتورة إيمان البيطار المشرفان على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المبادرة تقام برعاية وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، وشهد فعاليات إنطلاقها الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، وطه عجلان كيل وزارة التربية والتعليم ومسئولى التعليم الفنى بالمديرية.

وقال الدكتور المغربى أن تنفيذ المبادرة فى جامعة بنها يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنمية وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة "صنايعية مصر" تستهدف تدريب وتأهيل شباب القليوبية وطلاب التعليم الفنى، بالإضافة لأصحاب الأعمال اليدوية على الحرف اليدوية والمهن المختلفة.

وأشار الدكتور المغربى، إلى أن البرامج التدريبية التى أعدتها الجامعة تأتى لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة وخلق فرص عمل متميزة فى المجال الحرفى، حيث يعانى المجتمع من عدم كفاية عدد الصنايعية المهرة وارتفاع مطالبهم المالية، مؤكداً إنه تم اختيار المتدربين من خلال لجنة للتواصل مع المستفدين من المبادرة وتحديد المدربين.

من جانبه قال الدكتور هشام البطش، أن المرحلة الأولى للمبادرة يتم تنفيذها بكليات الهندسة ببنها والهندسة بشبرا والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية وتستمر حتى يوم 10 مارس المقبل، حيث تم إعداد برامج تدريبية على مدى أسبوعين بواقع 30 ساعة تدريبية للمتدربين من طلاب الجامعة والتعليم الفنى.

وأضاف البطش إن البرامج التدريبية التى سيتم تنفيذها تشمل مجالات التركيبات الكهربية وصناعات الخراطة واللحام وسباكة المعادن، وإنتاج الحلى ومكملات الزينة وتكنولوجيا الملابس والموضة والخياطة والتفصيل، بالإضافة إلى مهارات الحاسب الآلى.

فيما قالت الدكتورة إيمان البيطار، أن الجامعة تفتح أبوابها للجميع، مشيرة إلى أن جميع البرامج التدريبية مجانا وتمنح الجامعة فى نهاية فترة التدريب شهادة للمتدربين باجتياز برنامج التدريب فى احتفالية كبرى تنظمها إدارة الجامعة.

فيما أكد طه عجلان على التعاون الوثيق بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم ومحافظة القليوبية، مشيرا إلى جامعة بنها أول جامعة تطبق مبادرة صناعية مصر على أرض القليوبية.

كما نظمت جامعة الزقازيق تنفيذ المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "صنايعية مصر" فى معظم كليات الجامعة، وتهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب المهن والحرف اليدوية فى معظم المجالات، وتستفيد منها المرأة المعيلة .

صرح بذلك الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، مشيراً إلى أنه تم إعداد البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل اللازم لإعداد الكوادر الفنية لمواجهة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة ومنحهم شهادة معتمدة من الجامعة، وتحديد خطة تنفيذية للمبادرة وتحديد آليات التواصل مع المستفيدين من المبادرة، وتوقيتات التنفيذ وأسماء المشاركين وجداول البرامج التدريبية مع التنبيه بضرورة توثيق البرنامج التنفيذى لكل كلية مشاركة.

وفى نفس السياق قال الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هندسة الزقازيق أعلنت عن 19 برنامجاً مجانياً لتأهيل صُناع الشرقية من الشباب فى مختلف المهن "نجار ـــ سباك ــ كهربائى ـ مبيض محارة ـ نقاش ــ عامل بناء ـــ مبلط السيراميك ــ حداد مسلح" ورفع كفاءة "فنى ميكانيكا السيارات والمعدات والمحركات والهيدروليك، وفنى تشغيل الضواغط وتشغيل المولدات ورفع كفاءة وناش أرضى مع توافر تحقيق السلامة المهنية للصناع" .

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج تدريبية لحاملى الشهادة الإعدادية فى مجالات فنى تصميم صفحات إنترنت، برنامج فنى صيانة أجهزة الحاسب، وفنى شبكات الحاسب، وفنى تصميم بإستخدام الحاسب، وفنى إدخال بيانات بعدد 25 متدرب لكل برنامج بمعدل دورة كل شهر، ويتم عمل اختبار عملى وتحريرى ومشروع تطبيقى فى نهاية كل دورة .

وأضاف شعلان أن كلية الزراعة تعلن عن ستة برامج تدريبية فى مجالات فنى منظفات وعطور ، وفنى الزراعات المحمية (الصوب الزراعية) وزراعة الأسطح، وفنى تنسيق الحدائق وصيانتها، وعامل فنى تكنولوجيا تدوير المخلفات الزراعية وآخر صيانة إصلاح الجرارات والآلات الزراعية ومعدات استصلاح الأراضى، وهندسة الزراعات المحمية بمعدل 60 متدرب لكل برنامج على مدى ثلاثة شهور، كما تنفذ كلية التربية النوعية برنامج الصنايعى المحترف من خلال ورش عمل مثل الخزف اليدوى وورش عمل صناعة الحلى والاكسسوار بهدف إيجاد فرص تدريبية لجميع الأعمار من الجنسين ، وتقدم برنامج تدريب احترافى للمصنوعات الجلدية .

ويشارك مركز الخدمة العامة التابع لقطاع البيئة فى المبادرة بتدريب المرأة المعيلة والأسر المنتجة، حيث ينظم دورة لتطريز الملابس على ثلاث مستويات ، ودورة للأشغال الفنية ، واشغال الكروشيه .



مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها



مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها



مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها



مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها



مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها