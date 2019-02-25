video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:46 م
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة الجيش الاسرائيلى
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة من قبل جيش الاحتلال شرق رفح، ضمن فعاليات الإرباك الليلي اليومية تنتقل بين مخيمات العودة الخمسة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرق رفح وفي خان يونس.

وتظاهر العشرات من الشبان وأشعلوا الإطارات المطاطية بالقرب من مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة ضمن فعاليات الإرباك الليلي اليومية التي تنتقل بين مخيمات العودة الخمسة.

واستأنفت وحدة الإرباك الليلي فعالياتها ونشاطاتها في مختلف مخيمات العودة المنتشرة على حدود القطاع الشرقية قبل عدة أسابيع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبى لحظر حزب الله على غرار بريطانيا

إسرائيل تُبعد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى بالقدس عن "الأقصى" 7 أيام

مصادر فلسطينية: إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى فى القدس

الجيش الاسرائيلى

قطاع غزة

تل ابيب

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة