إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

غزة (أ ش أ)

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة من قبل جيش الاحتلال شرق رفح، ضمن فعاليات الإرباك الليلي اليومية تنتقل بين مخيمات العودة الخمسة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرق رفح وفي خان يونس.

وتظاهر العشرات من الشبان وأشعلوا الإطارات المطاطية بالقرب من مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة ضمن فعاليات الإرباك الليلي اليومية التي تنتقل بين مخيمات العودة الخمسة.

واستأنفت وحدة الإرباك الليلي فعالياتها ونشاطاتها في مختلف مخيمات العودة المنتشرة على حدود القطاع الشرقية قبل عدة أسابيع.