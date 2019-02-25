video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة التعديات على مساحة 2560 متر بقرى مركز الزرقا بدمياط

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:31 م
إزالة التعديات على مساحة 2560 متر بقرى مركز الزرقا بدمياط إزالة تعديات - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، حملة إزالة للتعديات على الأرض الزراعية برئاسة أحمد مختار عبد الفتاح رئيس المركز، يرافقة هانى عبد المجيد عبد الوهاب، نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس محمد أبو الفتوح مدير الإدارة الزراعية بالزرقا، وتم إزالة مساحة بحوالى 400 بقرية كفر المياسرة.

كما تمت إزالة التعديات على الأرض الزراعية بناحية قرية سيف الدين، وذلك بلودر الوحدة المحلية بسيف الدين حيث تمت إزالة التعديات بعزبة 7 وعزبة 13وتم الإزالة بمساحة حوالى 2159م2 تقريباً.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تصدر بيانا تهيب بالمواطنين عدم الالتفاف الشائعات

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

مركز الزرقا

محافظ دمياط

ازالة تعديات على الاراضى

كفر المياسرة




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة