إزالة التعديات على مساحة 2560 متر بقرى مركز الزرقا بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، حملة إزالة للتعديات على الأرض الزراعية برئاسة أحمد مختار عبد الفتاح رئيس المركز، يرافقة هانى عبد المجيد عبد الوهاب، نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس محمد أبو الفتوح مدير الإدارة الزراعية بالزرقا، وتم إزالة مساحة بحوالى 400 بقرية كفر المياسرة.

كما تمت إزالة التعديات على الأرض الزراعية بناحية قرية سيف الدين، وذلك بلودر الوحدة المحلية بسيف الدين حيث تمت إزالة التعديات بعزبة 7 وعزبة 13وتم الإزالة بمساحة حوالى 2159م2 تقريباً.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات.