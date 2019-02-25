إحباط محاولة تهريب 10 طائرات تجسس من مطار القاهرة قادمة من لندن

كتب أحمد حمادة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية برئاسة هدى محمود مدير عام جمارك الواردات الجوية، من إحباط محاولة تهريب 10 طائرات تجسس بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار فيها وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات الكشف بجمرك الأمتعة الشخصيه برئاسة مختار عبد الهادى مدير الجمرك بمجمع بضائع مصر للطيران أشتبه أحمد سعيد مأمور الحركة فى محتويات بوليصة الشحن رقم 229/14529200 بعدد 13 طرد وبوزن 473 كيلو والقادمة من لندن عباره عن امتعه شخصيه خاصه.





وأضافت المصادر أنه بالعرض على، كمال عبد السلام مدير إداره الحركة قرر تشكيل لجنه من، مها أبراهيم وباسم السيد وأحمد سعيد مأمور الحركه لمعاينة الطرد فتبين وجود 10 طائرات مزودة بكاميرا وكارت ميمورى وتعمل بالتوجيه عن بعد.





وقرر هلال توفيق رئيس الإداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجويه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وأخطار الجهات المختصة، يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.