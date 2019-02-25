إحالة مدير مدرسة بالمرج للمحاكمة العاجلة فى انهيار السور على الأطفال

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف أحمد عز المحامي العام، إحالة مدير مدرسة «منارة الشرق» بالمرج في واقعة انهيار السور علي التلاميذ أثناء فترة الفسحة، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 6 آخرين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح المرج.

وكانت النيابة قد أجرت معاينة تصويرية لموقع الحادث وتبين سقوط «الكورنيشة» الخاصة بالسور العلوى على الأطفال، كما تم العثور على آثار دماء فى فناء المدرسة، كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء لعب التلاميذ مستغلين وقت "الفسحة" انهار السور، على الأطفال، وتبين من التحقيقات أن مسئولى المدرسة هرولوا تجاه الواقعة، محاولين إنقاذ التلاميذ.

الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من إدارة مدرسة خاصة بمنطقة المرج، يفيد انهيار مفاجئ لواجهة المدرسة أثناء وجود عدد من التلاميذ أسفلها ما تسبب في إصابتهم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقطاع، وتمكنوا من رفع آثار الانهيار وتم نقل التلاميذ المصابين وعددهم 7 إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.