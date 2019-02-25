video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة أوراق متهم بقتل ناظر عزبة كمال بالشرقية لفضيلة المفتى

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:14 م
إحالة أوراق متهم بقتل ناظر عزبة كمال بالشرقية لفضيلة المفتى محكمة
الشرقية فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم، إحالة أوراق المتهم بقتل ناظر عزبة كمال  بمركز بلبيس، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي وحددت المحكمة جلسة 22 أبريل للنطق بالحكم، مع إستمرار حبس المتهم ،  صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي،وسكرتارية وليد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم1456 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة بلبيس،عندما تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" مينا ص س" 27 سنة ناظر عزبة كمال بالكتيبة دائرة المركز، لمستشفي بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وتبين من التحريات  التي قام بها المقدم أحمد العزازي، رئيس مباحث بلبيس،  قيام "محمد م ف" وشهرته "السيد أبو سعد". مقيم بذات الناحية. بالتعدى على المجنى عليه، وإحداث إصابته بسلاح نارى بسبب خلافات على بيع كمية من الأخشاب " مخلفات حدائق"وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم السلاح المستخدم وطلقة لذات العيار، وبعرضه على النيابة قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة منصور أبو جبل و4 آخرين لاحتجازهم وكيل نيابة بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

جنايات الزقازيق

مفتي

بلبيس

اخبار الجريمة




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة