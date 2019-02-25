إحالة أوراق متهم بقتل ناظر عزبة كمال بالشرقية لفضيلة المفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم، إحالة أوراق المتهم بقتل ناظر عزبة كمال بمركز بلبيس، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي وحددت المحكمة جلسة 22 أبريل للنطق بالحكم، مع إستمرار حبس المتهم ، صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي،وسكرتارية وليد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم1456 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة بلبيس،عندما تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" مينا ص س" 27 سنة ناظر عزبة كمال بالكتيبة دائرة المركز، لمستشفي بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وتبين من التحريات التي قام بها المقدم أحمد العزازي، رئيس مباحث بلبيس، قيام "محمد م ف" وشهرته "السيد أبو سعد". مقيم بذات الناحية. بالتعدى على المجنى عليه، وإحداث إصابته بسلاح نارى بسبب خلافات على بيع كمية من الأخشاب " مخلفات حدائق"وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم السلاح المستخدم وطلقة لذات العيار، وبعرضه على النيابة قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.