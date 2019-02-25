أوليفيا كولمان تفوز بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها بفيلم The Favourite

كتب على الكشوطى

فازت النجمة أوليفيا كولمان بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها بفيلم The Favourite

حضر الحفل النجمة إيمي آدامز التي حضرت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها وحرصت على أن تطبع قبلة علي شفتيه أمام عدسات المصورين، وهي القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها في كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء يحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين لتكون بذلك صاحبة أول قبلة علي السجادة ولفت الأنتظار حضور النجوم العالمين جنيفر لوبيز وإيما ستون و جايسون موموا بطل فيلم اكوامان .