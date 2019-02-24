video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

BBC: ريما بنت بندر تسير على خطى والدها سفير الرياض الأسبق فى واشنطن

الأحد، 24 فبراير 2019 09:51 ص
BBC: ريما بنت بندر تسير على خطى والدها سفير الرياض الأسبق فى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى واشنطن
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
ألقت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، الضوء على تعيين السعودية للأميرة ريما بنت بندر سفيرة الرياض فى واشنطن، وقالت فى تقرير لها إنها تسير على خطى والدها الذي شغل منصب سفير السعودية في واشنطن من عام 1983 إلى عام 2005.
 
وأوضحت "بى بى سى"، أن الأميرة السعودية عاشت فترة كبيرة من طفولتها في الولايات المتحدة بسبب وظيفة والدها، كما حصلت على شهادة البكالوريوس في جامعة جورج تاون تخصص دراسات المتاحف، وعملت منذ عودتها إلى السعودية عام 2005 في القطاعين العام والخاص، وتولت العديد من المناصب الاقتصادية والتجارية.
 
وتعرف الأميرة ريما بدفاعها عن حقوق المرأة، حيث عملت قبل تعيينها سفيرة فى الهيئة العامة للرياضة على توسيع مشاركة المرأة فى النشاطات الرياضية، كما عرفت أيضا بنشاطها فى التوعية بسرطان الثدى فى البلاد. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحف أمريكية: تعيين أميرة سعودية سفيرة بواشنطن صفحة جديدة فى العلاقات

ريما بنت بندر

اخبار العالم

السعودية

سفيرة السعودية فى الرياض

المرأة السعودية




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة